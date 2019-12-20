В смерти мальчика с ДЦП в Удмуртии обвиняют учителей ребенка

СЕГОДНЯ 06:20 2019-12-20T06:20:10+03:00

Педагоги несколько дней не сообщали, что что-то не так

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В смерти мальчика с ДЦП из Можги обвинили плохую организацию преподавательской работы в коррекционной школе, в которой числился ребенок. Об этом сообщает прокуратура Удмуртской Республики.

В ходе проверки установлено, что начиная с 29 ноября учителя не могли проводить занятие с ребенком по причине невозможности попасть домой к учащемуся, так как дверь педагогам не открывали, а на звонки не отвечали.

Лишь 4 декабря учитель уведомила директора о том, что занятия не проводятся по неизвестным причинам.

- В связи с несвоевременно предоставленной информацией, руководитель образовательной организации, в свою очередь не сообщила о произошедшем в Комиссию по делам несовершеннолетних и Управление образования, - сообщает прокуратура.

Прокуратура пришла к выводу, что некачественно организованная работа преподавательского состава привела к невозможности организовать эффективные мероприятия по спасению ребенка.

Известно, что несовершеннолетний мальчик с ДЦП получал образование в форме домашнего обучения в г.Можге. Занятия проводились каждый день кроме четверга.

Напомним, 8 декабря появилась информация о смерти 13-летнего мальчика с тяжелой формой ДЦП в Можге. По информации местных СМИ, передвигающийся на инвалидной коляске подросток не смог выбраться из квартиры после скоропостижной смерти матери.

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ИСТОЧНИК KP.RU