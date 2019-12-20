Где купить живую елку в Ижевске?

СЕГОДНЯ 06:48 2019-12-20T07:20:27+03:00

Это можно сделать в каждом районе города

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Ближе к Новому году многие ижевчане задаются вопросом: где можно купить живую елку в Ижевске? Ответила на него администрация города, опубликовав список легальных елочных базаров. По сообщениям администрации Ижевска, на этот сезон будет действовать 16 площадок, где перед главным праздником будут торговать натуральными хвойными деревьями. Работать они будут с 15 по 31 декабря во всех районах города.

Индустриальный район:

Ярмарка «Парковая» – Воткинское шоссе, 118, прилегающая территория МАУ ЦРК «Русский Дом»

«Ярмарка на «Кольце» – ул. Дзержинского, 48а

Ленинский район:

Ярмарка «Торгово-ярмарочный комплекс «Меркурий» – ул. Клубная, 23а

Ярмарка «Юг-1» – ул. Азина, 150

Ярмарка «Урожайная» – ул. Маяковского, 41а

«Ярмарка на Клубной» – в 17 м на север от дома №63 по ул. Клубной

Октябрьский район:

«Ярмарка на Карла Маркса» – в 10 м на восток от здания по ул. Кирова, 116

Ярмарка «На Кирова» – в 5 м по направлению на север от дома №11 по ул. Кирова

Ярмарка «Фермерская лавка» – в 7 м на юг от торговых павильонов по ул. Школьная, 44а

Ярмарка «Славянский базар» – по ул. Коммунаров, 313

Первомайский район:

«Ярмарка на Промышленной» – в 9 м на юго-восток от жилого дома №16 по ул. Орджоникидзе

«Ярмарка по продаже отдельных продовольственных и непродовольственных товаров» – по ул. Ленина, 144

«Ярмарка на Сенной» – ул. Красноармейская, 126 «Ярмарка на ул. Ленина» – в 25 метрах на северо-восток от дома №164 по ул. Ленина

Устиновский район:

Ярмарка «Капитал» – ул. Т. Барамзиной, 60

«Ярмарка на Автозаводской» – примерно в 18 м по направлению на запад от жилого дома №72 по ул. Автозаводской

Отметим, с 18 ноября в лесах Удмуртии началось патрулирование и дежурство на дорогах с целью охраны хвойных деревьев от незаконных рубок в предновогодний период. Нарушителям грозят штрафы.

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ИСТОЧНИК KP.RU