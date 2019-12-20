В Удмуртии опробовали новое водолазное оборудование при поиске провалившегося мужчины
19 декабря в Каракулинском районе Удмуртии спасатели поисково-спасательного отряда №4 г.Сарапула проводили поисково-спасательные работы мужчины 1980 года рождения. Об этом сообщает поисково-спасательная служба Удмуртии.
Мужчина переходил по ледовому покрытию реки Кама и предположительно провалился под лед. Спасатели выполняли водолазные работы по поиску мужчины при помощи поступившего на вооружение судно особой конструкции «Ижора».
- Благодаря новой технике удалось в кратчайшие сроки прибыть к месту происшествия , «подойти» максимально близко к майне и произвести водолазный спуск с самого судна, - сообщает поисково-спасательная служба.
Результаты поиска не сообщаются.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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