2019-12-20T07:16:42+03:00
Общество

В Удмуртии опробовали новое водолазное оборудование при поиске провалившегося мужчины

Предположительно он проходил по тонкому льду
Людмила Куликова
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Фото: Поисково-спасательная служба УдмуртииФото: Поисково-спасательная служба Удмуртии
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19 декабря в Каракулинском районе Удмуртии спасатели поисково-спасательного отряда №4 г.Сарапула проводили поисково-спасательные работы мужчины 1980 года рождения. Об этом сообщает поисково-спасательная служба Удмуртии.

Мужчина переходил по ледовому покрытию реки Кама и предположительно провалился под лед. Спасатели выполняли водолазные работы по поиску мужчины при помощи поступившего на вооружение судно особой конструкции «Ижора».

- Благодаря новой технике удалось в кратчайшие сроки прибыть к месту происшествия , «подойти» максимально близко к майне и произвести водолазный спуск с самого судна, - сообщает поисково-спасательная служба.

Результаты поиска не сообщаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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