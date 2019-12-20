Хоккейный клуб «Ижсталь» прекратит сотрудничество с «Авангардом»

СЕГОДНЯ 07:56 2019-12-20T09:09:10+03:00

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По окончании этого сезона хоккейный клуб «Ижсталь» не будет продолжать сотрудничество с вице-чемпионом Континентальной хоккейной лиги – омской командой «Авангард». Об этом сообщил сегодня, 19 декабря, в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) глава Удмуртии Александр Бречалов.

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– У нас были попытки сотрудничать с омским «Авангардом», однако я, как болельщик, оцениваю этот опыт, как неудачный. Поэтому уже в следующем сезоне мы сотрудничать точно не будем. Команда старается, но не всё получается, - заявил Александр Бречалов. По словам политика, в конце сезона будет проведен разбор, после которого будет известен дальнейший путь команды.

– Задача, конечно, как и прежде, бороться за призовые места высшей хоккейной лиги. Поэтому повестка «Ижстали» у меня тоже в приоритете, - отметил глава Удмуртии

Решение о совместной работе «Ижстали» и «Авангарда» было принято в апреле этого года. Договор предусматривает отправку молодых хоккеистов из Омска в ижевскую команду для набора игровой практики, при этом сохраняя спортсменам зарплату.

Напомним, по итогам 34 игр сталевары заняли 30-е место среди 34 команд лиги.

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ИСТОЧНИК KP.RU