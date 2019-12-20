2019-12-20T09:35:05+03:00
Общество

Традиционный салат «Оливье» в этом году обойдется жителям Удмуртии в 272 рубля

По сравнению с прошлым годом цена выросла на 8,7%
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: momsdish.comФото: momsdish.com
Изменить размер текста:

Специалисты Удмуртстата подсчитали, что жителям республики самый новогодний салат «Оливье» обойдется в 272 рубля. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртстата.

По сравнению с прошлым годом цена на минимальный набор продуктов выросла на 8,7% и составила 272 рубля (дороже, чем в прошлом году на 22 рубля). В рейтинге среди субъектов России Удмуртия по стоимости «Оливье», находится на 75-м месте (по убыванию), однако по приросту цены – на 10-м месте. ). За год в Удмуртии подорожали все ингредиенты (кроме моркови): репчатый лук - на 12%, консервированные овощи - на 11%, картофель – на 5,5%, варёная колбаса – на 2,7%, майонез – на 2,5%, яйца – на 0,4%.

А салат «Сельдь под шубой» за год подорожал на 5 рублей - 138 рублей. Среди 85 субъектов России Удмуртия по стоимости этого салата находится на 79-м месте, а по приросту цены – на 35-м месте. Из ингредиентов салата за год снизились цены на морковь (на 5,7%) и сельдь (на 2,5%), существенно подорожала свёкла – на 28% и репчатый лук – на 12%.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Жителя Удмуртии, который вырубил лес на 3 млн рублей, осудят.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Ижевска проверил, как чистят дороги во время снегопада
Традиционный салат «Оливье» в этом году обойдется жителям Удмуртии в 272 рубля
Жителя Удмуртии, который вырубил лес на 3 млн рублей, осудят
Хоккейный клуб «Ижсталь» прекратит сотрудничество с «Авангардом»
В Удмуртии опробовали новое водолазное оборудование при поиске провалившегося мужчины
Где купить живую елку в Ижевске?
В смерти мальчика с ДЦП в Удмуртии обвиняют учителей ребенка
Самый большой бесплатный каток откроется в парке Кирова в Ижевске
Нового руководителя Службы благоустройства и дорожного хозяйства назначили в Ижевске
Глава Удмуртии: «С 1 января повышения стоимости на проезд не будет»
Улицу Металлургов в Ижевске закроют из-за строительства теплотрассы
Снегопад в Удмуртии: Госавтоинспекция рекомендует водителям воздержаться от поездок на машине
Мужчину из Удмуртии осудили за убийство знакомого
Выплата на содержание первого и второго ребенка в Удмуртии увеличится с 1 января 2020 года
Экс-главу Удмуртии, обвиняемого в получении взятки, доставили в больницу
Двое погибли: страшное ДТП произошло на трассе Удмуртии
«Комсомолка» расскажет о брендах Удмуртии
Деды Морозы и Снегурочки в Ижевске смогут заработать больше, чем в прошлом году
«Такие комментарии удивляют!»: Глава Удмуртии подвел итоги инициативного бюджетирования и ответил комментаторам
У жителя Удмуртии похитили более 100 тысяч рублей
19 декабря в Ижевске ожидается сильный снегопад
Глава Удмуртии отчитал главу Устиновского района Ижевска
Самым безопасным городом Удмуртии стал Ижевск
Онлайн: Глава Удмуртии отвечает на вопросы жителей
21 декабря в Ижевске состоится открытие Южного парка «Тропа здоровья»
12-летнего подростка разыскивают в Ижевске
По итогам проверки антикоррупционного законодательства более 30 должностных лиц в Ижевске привлечены к ответственности
Временно исполняющего обязанности начальника службы гражданской защиты назначили в Удмуртии