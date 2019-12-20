Традиционный салат «Оливье» в этом году обойдется жителям Удмуртии в 272 рубля

СЕГОДНЯ 09:35 2019-12-20T09:35:05+03:00

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Специалисты Удмуртстата подсчитали, что жителям республики самый новогодний салат «Оливье» обойдется в 272 рубля. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртстата.

По сравнению с прошлым годом цена на минимальный набор продуктов выросла на 8,7% и составила 272 рубля (дороже, чем в прошлом году на 22 рубля). В рейтинге среди субъектов России Удмуртия по стоимости «Оливье», находится на 75-м месте (по убыванию), однако по приросту цены – на 10-м месте. ). За год в Удмуртии подорожали все ингредиенты (кроме моркови): репчатый лук - на 12%, консервированные овощи - на 11%, картофель – на 5,5%, варёная колбаса – на 2,7%, майонез – на 2,5%, яйца – на 0,4%.

А салат «Сельдь под шубой» за год подорожал на 5 рублей - 138 рублей. Среди 85 субъектов России Удмуртия по стоимости этого салата находится на 79-м месте, а по приросту цены – на 35-м месте. Из ингредиентов салата за год снизились цены на морковь (на 5,7%) и сельдь (на 2,5%), существенно подорожала свёкла – на 28% и репчатый лук – на 12%.

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ИСТОЧНИК KP.RU