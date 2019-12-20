Жителя Удмуртии, который вырубил лес на 3 млн рублей, осудят
В Удмуртии осудят местного жителя, который обвиняется в вырубке леса на сумму более 3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
- Установлено, что 45-летний обвиняемый в январе – апреле 2019 года дал подчиненным работникам указание на вырубку леса за пределами отведенной ему под вырубку делянки в Сергинском участковом лесничестве, - сообщает ведомство.
В результате было вырублено более 270 куб. м. древесины, лесному фонду был причинен ущерб на общую сумму более 3 млн рублей. В период предварительного расследования наложен арест на имущество обвиняемого для возмещения в последующем причиненного материального ущерба. Уголовное дело направлено в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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