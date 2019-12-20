2019-12-20T12:59:08+03:00
Происшествия

56-летнего жителя Удмуртии осудили за убийство знакомого

Между мужчинами произошла ссора
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии вынесли приговор 56-летнему местному жителю, который обвинялся в убийстве знакомого. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- Установлено, что 22 ноября 2018 года пьяный осужденный встретил на улице 62-летнего знакомого. Они пришли в квартиру потерпевшего, где выпивали. В ходе чего между ними произошел конфликт и осужденный ударил знакомого ножом в шею и несколько раз сковородой по голове, - сообщает пресс-служба.

Мужчина скончался на месте. Около 18:00 консьерж сообщила дочери потерпевшего, что в его квартире задымление, сработала противопожарная сигнализация. Дочь приехала и обнаружила в квартире тело отца, пожар и осужденного, который отравился продуктами горения.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, осужденный должен будет заплатить моральный ущерб дочери погибшего – 1,5 млн рублей и возместить расходы на похороны – 39,4 тысячи рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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