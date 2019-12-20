Глава Ижевска проверил, как чистят дороги во время снегопада
Глава Ижевска Олег Бекмеметьев проверил работу дорожных служб во время снегопада. Об итогах он написал на своей странице во «ВКонтакте».
- Вчера был первый серьёзный снегопад и сразу оттепель. С утра проверил пару адресов, по которым вчера были обращения жителей. По дорогам - справились неплохо. Есть недоработки на тротуарах. Пока перерыв между осадками, все силы - на маршруты движения пешеходов, - написал глава города.
Напомним, 19 декабря весь день шел снег, только к вечеру остановился. Но проблемой оказалась оттепель на утро. 20 декабря на улицы города вышли 104 единицы спецтехники.
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Глава Ижевска проверил, как чистят дороги в снегопад .
ИСТОЧНИК KP.RU
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