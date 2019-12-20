Тариф на вывоз мусора в Удмуртии немного изменится

СЕГОДНЯ 13:43 2019-12-20T14:01:47+03:00

В целом в 2020 году тариф останется на прежнем уровне

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В Удмуртии тариф на вывоз мусора немного снизился. Об этом сообщил министр строительства республики Дмитрий Сурнин.

- Сразу скажу, что тарифы на твердые коммунальные отходы на 2020 год для населения удалось сдержать на прежнем же уровне. Для жителей МКД с 1 января 2020 года тариф составит 98,39 руб. Для жителей частного сектора – 95,11 руб., - написал министр на странице в «Фейсбуке».

Ранее тариф для жителей многоквартирных домов был 98,48 руб., а для проживающих в частном секторе - 95,2 руб.

- В 2020 году для городов Удмуртии будет приобретено 3150 контейнеров, в том числе 1450 – для раздельного сбора мусора, который будет транспортироваться отдельными машинами, чтобы не было недоумения, почему раздельный мусор вывозится теми же самыми мусоровозами, что и неразделенный, - также отметил министр.

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ИСТОЧНИК KP.RU