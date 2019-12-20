Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступила перед матчем КХЛ между питерским СКА и московским ЦСКА

СЕГОДНЯ 12:40 2019-12-20T14:20:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступила с показательным номером перед матчем Континентальной хоккейной лиги между питерским СКА и московским ЦСКА в Санкт-Петербурге.

Она представила болельщикам показательную программу прошлого года – образ Лары Крофт под музыку из одноименного фильма.

- Вечером я выступала на хоккейной площадке в Санкт-Петербурге, куда пришли 62 000 болельщиков на матч СКА - ЦСКА! Это рекорд в моей практике выступлений. Нереальная энергетика на трибунах, я получила огромное удовольствие! - написала Загитова на своей странице в «Инстаграм».

Напомним, ижевская фигуристка Алина Загитова вместе с Татьяной Навкой посетила программу «Вечерний Ургант». По ссылке есть видео.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Всех поклонников Алины Загитовой потрясло заявление о том, что она не будет участвовать на главных стартах сезона. В связи с этим мы узнали, где можно будет увидеть выступления фигуристки в ближайшие месяцы.

Выступление Алины Загитовой перед матчем СКА ЦСКА 2019.12.19.Больше новостей в группе "Алина Загитова - королева льда" https://vk.com/alina_queen_of_ice

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU