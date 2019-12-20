2019-12-20T14:20:58+03:00
Общество

Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступила перед матчем КХЛ между питерским СКА и московским ЦСКА

Матч прошел 19 декабря
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: instagram.com/azagitova/Фото: instagram.com/azagitova/
Изменить размер текста:

Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступила с показательным номером перед матчем Континентальной хоккейной лиги между питерским СКА и московским ЦСКА в Санкт-Петербурге.

Она представила болельщикам показательную программу прошлого года – образ Лары Крофт под музыку из одноименного фильма.

- Вечером я выступала на хоккейной площадке в Санкт-Петербурге, куда пришли 62 000 болельщиков на матч СКА - ЦСКА! Это рекорд в моей практике выступлений. Нереальная энергетика на трибунах, я получила огромное удовольствие! - написала Загитова на своей странице в «Инстаграм».

Напомним, ижевская фигуристка Алина Загитова вместе с Татьяной Навкой посетила программу «Вечерний Ургант». По ссылке есть видео.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Всех поклонников Алины Загитовой потрясло заявление о том, что она не будет участвовать на главных стартах сезона. В связи с этим мы узнали, где можно будет увидеть выступления фигуристки в ближайшие месяцы.

Выступление Алины Загитовой перед матчем СКА ЦСКА 2019.12.19.Больше новостей в группе "Алина Загитова - королева льда" https://vk.com/alina_queen_of_ice

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Безработный пенсионер из Удмуртии подозревается в поджоге дома бывшей жены
Тариф на вывоз мусора в Удмуртии немного изменится
«Удмуртнефть» стала 3-кратным победителем регионального этапа Всероссийского конкурса социальных проектов
Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступила перед матчем КХЛ между питерским СКА и московским ЦСКА
Два человека скончались в результате ДТП на трассе Удмуртии
56-летнего жителя Удмуртии осудили за убийство знакомого
Глава Ижевска проверил, как чистят дороги во время снегопада
Традиционный салат «Оливье» в этом году обойдется жителям Удмуртии в 272 рубля
Жителя Удмуртии, который вырубил лес на 3 млн рублей, осудят
Хоккейный клуб «Ижсталь» прекратит сотрудничество с «Авангардом»
В Удмуртии опробовали новое водолазное оборудование при поиске провалившегося мужчины
Где купить живую елку в Ижевске?
В смерти мальчика с ДЦП в Удмуртии обвиняют учителей ребенка
Самый большой бесплатный каток откроется в парке Кирова в Ижевске