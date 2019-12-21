ХК «Ижсталь» обыграла московскую «Звезду»

СЕГОДНЯ 08:52 2019-12-21T08:52:00+03:00

Команда соперника до этой встречи выигрывала в 13 матчах

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20 декабря на ижевском льду встретились команды «Ижсталь» и «Звезда» (Москва). Встреча завершилась победой хозяев льда – 3:1. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Уже к пятой минуте матча ижевские хоккеисты забили две шайбы. Соперник забил единственную шайбу за игру в большинстве, но когда количество игроков на льду сравнялась, сталевары забили ответный гол.

После победы над московской «Звездой» со счетом 3:1 в раздевалке одноклубники лучшим игроком назвали Вадима Щеголькова, забившего сегодня гол

- Команду и болельщиков – с победой! Приятно одержать победу над столь грозным соперником. Я думаю, что эта победа придаст нам уверенности в будущем. Хорошо потрудились в атаке и в обороне отпластались, вратарь помог. Всех – с победой! Я горжусь, что работаю с такими парнями, очень приятно, - сказал главный тренер Рамиль Сайфуллин.

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ИСТОЧНИК KP.RU