Уполномоченный при главе Удмуртии по правам ребенка рассказала, как чувствует себя спасенный 2-летний мальчик

СЕГОДНЯ 17:27 2019-12-20T17:28:32+03:00

Его обнаружили рядом с трупом матери

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Уполномоченный при главе Удмуртии по правам ребенка Ольга Авдеева рассказала, как чувствует себя 2-летний спасенный мальчик. Об этом она написала на своей странице в соцсетях.

- Помните спасенного малыша? Вот он перед Вами! Общается, играет, говорит, улыбается! Радуется новым людям и красочным игрушкам! А уже в Новый год ребенок будет дома со своими родными. Самый главный новогодний подарок ребёнок уже получил! Верю - дальше все будет хорошо!, - написала Ольга Авдеева.

Напомним, ребенка обнаружили рядом с телом матери, он просидел возле нее несколько дней (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU