2019-12-21T09:18:03+03:00
Общество

17-летнюю девочку разыскивают в Удмуртии

Она уехала на поезде в Москву
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба СУ СК России по УдмуртииФото: пресс-служба СУ СК России по Удмуртии
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В Удмуртии разыскивают 17-летнюю Кузнецову Наталью Олеговну. Как сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Регион 18», 19 декабря девушка уехала в Москву (Казанский вокзал), после этого не выходила на связь.

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы рыжего цвета, прямые, длиной до уровня плеч, голубые глаза, прямой нос, носит очки.

Была одета в серую шапку с серебристыми блестками, серый шарф с розовой, голубой и зеленой полосками, бордовый пуховик ниже колен, черную юбку, черные сапоги. При себе имела бордовую сумку.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии, из особых примет у девушки на левом предплечье имеются шрамы от резанных ран.

Всем, кто располагает информацией о разыскиваемой или ее местонахождении, сообщить данную информацию по телефонам: 02, 8-3412-573-160, 8-34138-4-16-49, 8-3412-62-22-99, 8-3412-62-25-15, либо по адресу: с. Завьялово, ул. Калинина, 38.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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