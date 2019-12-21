Какие изменения ждут систему записи в 1 класс в Ижевске?
20 декабря на радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) начальник управления общего, школьного и дошкольного образования министерства образования и науки республики Елена Землякова и зам.начальника управления образования администрации Ижевска Мария Пустынцева рассказали, какие изменения ждут систему записи в 1 класс.
Каждая школа заведет 3 журнала для записи детей в 1 класс
- Запись в школу начнется с 15 января по 1 февраля, школы заполняются в течение трех минут! Все дети будут устроены, никто на улице не останется, - рассказала гость эфира.
При этом специалисты рассказали, что школа будет вести три журнала все родители, которые придут в живую очередь будут записаны в один журнал. Далее портал сможет вывести нам журнал, где там, в хронологическом порядке будут расположены поданные заявления. Третий журнал будет слиянием предыдущих, в течение семи дней туда запишут в хронологическом порядке всех, кто подал заявление, а после этого решат, кто поступит в классы.
Полную запись эфира можно послушать по ссылке.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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