Изменения тарифа на тепло и горячую воду были утверждены в Удмуртии
Минстрой Удмуртии принял решение об изменении тарифов на тепло и горячее водоснабжение с 1 июля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
- В соответствии с документом, на 10,9% вырастет с 1 июля 2020 года тариф на горячее водоснабжение для жителей Ижевска. В фактических величинах рост составит 13,98 руб., со 127,96 руб. до 141,94 руб. Изменится тариф во втором полугодии 2020 года для ижевчан и на тепло. В фактических величинах он вырастет с показателя 1931,40 руб./Гкал до 2074,32 руб./Гкал. Это 7,4% к существующему уровню тарифа, - сообщает ведомство.
Тарифы были приняты на комиссии по тарифному регулированию. Рост обусловлен соглашением с ООО «УКС», оно включает в себя модернизацию 18 муниципальных котельных и 43 км теплосетей, что повысит надёжность и качество теплоснабжения жителей Ижевска.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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