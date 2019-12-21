Изменения тарифа на тепло и горячую воду были утверждены в Удмуртии

СЕГОДНЯ 16:03 2019-12-21T16:04:46+03:00

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Минстрой Удмуртии принял решение об изменении тарифов на тепло и горячее водоснабжение с 1 июля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- В соответствии с документом, на 10,9% вырастет с 1 июля 2020 года тариф на горячее водоснабжение для жителей Ижевска. В фактических величинах рост составит 13,98 руб., со 127,96 руб. до 141,94 руб. Изменится тариф во втором полугодии 2020 года для ижевчан и на тепло. В фактических величинах он вырастет с показателя 1931,40 руб./Гкал до 2074,32 руб./Гкал. Это 7,4% к существующему уровню тарифа, - сообщает ведомство.

Тарифы были приняты на комиссии по тарифному регулированию. Рост обусловлен соглашением с ООО «УКС», оно включает в себя модернизацию 18 муниципальных котельных и 43 км теплосетей, что повысит надёжность и качество теплоснабжения жителей Ижевска.

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ИСТОЧНИК KP.RU