Министр транспорта Удмуртии исполнил желание ребенка с «Ёлки желаний»
Министр транспорта и дорожного хозяйства Алексей Горбачев исполнил желание ребенка с «Ёлки желаний», которая стоит в холле Госсовета республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
- Ёлка помогает осуществить заветные мечты детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На ней развешаны открытки с желаниями детей-сирот, ребят, находящихся на длительном лечении, детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей-инвалидов. Алексей Горбачев вручил семье из села Октябрьское снегокат, - сообщает пресс-служба.
Фото: пресс-служба Миндортранса Удмуртии
Напомним, ранее после ежегодного доклада глава Удмуртии взял с ёлки желаний шарик и обещал исполнить мечту целого хоккейного клуба (подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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