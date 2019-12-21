2019-12-21T12:50:53+03:00
Общество

Министр транспорта Удмуртии исполнил желание ребенка с «Ёлки желаний»

На ёлке висит более 50 заветных желаний детей-сирот, ребят из малообеспеченных семей, детей-инвалидов
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба главы и правительства УдмуртииФото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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Министр транспорта и дорожного хозяйства Алексей Горбачев исполнил желание ребенка с «Ёлки желаний», которая стоит в холле Госсовета республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Ёлка помогает осуществить заветные мечты детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На ней развешаны открытки с желаниями детей-сирот, ребят, находящихся на длительном лечении, детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей-инвалидов. Алексей Горбачев вручил семье из села Октябрьское снегокат, - сообщает пресс-служба.

Фото: пресс-служба Миндортранса Удмуртии

Фото: пресс-служба Миндортранса Удмуртии

Напомним, ранее после ежегодного доклада глава Удмуртии взял с ёлки желаний шарик и обещал исполнить мечту целого хоккейного клуба (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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