2019-12-22T09:57:54+03:00
Спорт

Алина Загитова станет лицом новой коллекции спортивной одежды

Главный акцент сделан на свободе движений
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: about.puma.comФото: about.puma.com
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова продолжает сотрудничество с популярной торговой маркой PUMA («Пума»). Об этом сообщает официальная группа спортсменки «ВКонтакте».

Фото: about.puma.com

Фото: about.puma.com

Напомним, в начале 2019 года фигуристка из Ижевска стала одним из глобальных амбассадоров бренда. Теперь же Алина Загитова становится лицом новой студийной коллекции спортивной одежды, которая будет представлена 1 января 2020 г.

В коллекции, акцентирующей внимание на свободе движений, леггинсы, майка-топ, и кружевной топ-бра.

Фото: about.puma.com

Фото: about.puma.com

- Я никогда не чувствовала себя более комфортно, - поделилась впечатлениями Алина Загитова. - Новая коллекция предназначена для женщин, которые хотят ощутить свободу в движении. Это очень важно для меня, когда одежда чувствуется как вторая кожа. Это в приоритете для меня, когда я тренируюсь или катаюсь. Я надеюсь, все будут наслаждаться этой тренировочной одеждой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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