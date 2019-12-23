На место проведения «Ижевской винтовки» можно будет добраться на бесплатном автобусе
С 26 по 29 декабря 2019 года в столице Удмуртии пройдет традиционная «Ижевская винтовка». Все желающие смогут добраться до места проведения - РССК им. Демидова А.М, на бесплатном автобусе.
26 декабря
10:00 – Северный микрорайон - РССК
10:30 – Северный микрорайон - РССК
13:30 – Северный микрорайон – РССК
13:00 – РССК – Малахит
15:30 – РССК – Малахит
28 декабря
09:00– Северный микрорайон – РССК
10:00– Северный микрорайон – РССК
10:30– Северный микрорайон – РССК
11:30– Северный микрорайон – РССК
12:30– Северный микрорайон – РССК
13:00– Северный микрорайон – РССК
13:30– Северный микрорайон – РССК
14:30– Северный микрорайон – РССК
15:30– Северный микрорайон – РССК
16:00– Северный микрорайон – РССК
16.30– Северный микрорайон – РССК
16:45– Северный микрорайон – РССК, 2 автобуса
17:15– Северный микрорайон – РССК, 2 автобуса
18:15– Северный микрорайон – РССК
19:15– Северный микрорайон – РССК
11:00-17:00 – РССК – Малахит. Интервал движения 1 час.
17:45 – РССК – Малахит
18:45 – РССК – Малахит
19:45 – РССК – Малахит
22:00 – РССК – Малахит, 4 автобуса
29 декабря
09:00 – Северный микрорайон – РССК
10:00 – Северный микрорайон – РССК
10:30 – 16:30 – Северный микрорайон – РССК. Интервал движения 1 час
11:00-17:00 – РССК – Малахит. Интервал движения 1 час.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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