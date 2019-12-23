2019-12-23T06:53:29+03:00
Общество

На место проведения «Ижевской винтовки» можно будет добраться на бесплатном автобусе

Соревнования «Ижевская винтовка» пройдут 26-29 декабря
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: АрхивФото: Архив
Изменить размер текста:

С 26 по 29 декабря 2019 года в столице Удмуртии пройдет традиционная «Ижевская винтовка». Все желающие смогут добраться до места проведения - РССК им. Демидова А.М, на бесплатном автобусе.

26 декабря

10:00 – Северный микрорайон - РССК

10:30 – Северный микрорайон - РССК

13:30 – Северный микрорайон – РССК

13:00 – РССК – Малахит

15:30 – РССК – Малахит

28 декабря

09:00– Северный микрорайон – РССК

10:00– Северный микрорайон – РССК

10:30– Северный микрорайон – РССК

11:30– Северный микрорайон – РССК

12:30– Северный микрорайон – РССК

13:00– Северный микрорайон – РССК

13:30– Северный микрорайон – РССК

14:30– Северный микрорайон – РССК

15:30– Северный микрорайон – РССК

16:00– Северный микрорайон – РССК

16.30– Северный микрорайон – РССК

16:45– Северный микрорайон – РССК, 2 автобуса

17:15– Северный микрорайон – РССК, 2 автобуса

18:15– Северный микрорайон – РССК

19:15– Северный микрорайон – РССК

11:00-17:00 – РССК – Малахит. Интервал движения 1 час.

17:45 – РССК – Малахит

18:45 – РССК – Малахит

19:45 – РССК – Малахит

22:00 – РССК – Малахит, 4 автобуса

29 декабря

09:00 – Северный микрорайон – РССК

10:00 – Северный микрорайон – РССК

10:30 – 16:30 – Северный микрорайон – РССК. Интервал движения 1 час

11:00-17:00 – РССК – Малахит. Интервал движения 1 час.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Как будет меняться погода на следующей неделе? "Комсомолка" приготовила подробный прогноз.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кардиолог дал рекомендации ижевчанам, что приготовить на новогодний стол
Самый длинный «Мишкин каток» открылся в Ижевске
23 декабря местами в Удмуртии ожидается ледяной дождь
На место проведения «Ижевской винтовки» можно будет добраться на бесплатном автобусе
«Ижсталь» обыграла «Химик» на домашнем льду
В результате порыва семь домов в Ижевске остались без воды
Ижевский лицей №45 выиграл грант в 5,3 млн рублей
Председатель правительства Удмуртии победил силовиков в состязании по стрельбе
Единая система вызова экстренных служб Удмуртии «112» теперь работает в постоянном режиме
Отличившихся старшеклассников Ижевска пригласили на новогодний бал
Подозреваемый в краже из магазина и пиццерии задержан в Ижевске
Глава Ижевска Олег Бекмеметьев проверил состояние Ленинского района
Алина Загитова станет лицом новой коллекции спортивной одежды
Три года за девять урн: подростков из Удмуртии обвиняют в вандализме
85 единиц техники боролись с последствиями снегопада в Ижевске
Двое рыбаков в Удмуртии провалилось под лёд
Изменения тарифа на тепло и горячую воду были утверждены в Удмуртии
Министр транспорта Удмуртии исполнил желание ребенка с «Ёлки желаний»
Какие изменения ждут систему записи в 1 класс в Ижевске?
Турфирма в Ижевске обманула 18 граждан на 1,5 млн рублей
17-летнюю девочку разыскивают в Удмуртии
ХК «Ижсталь» обыграла московскую «Звезду»
Уполномоченный при главе Удмуртии по правам ребенка рассказала, как чувствует себя спасенный 2-летний мальчик