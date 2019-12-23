На место проведения «Ижевской винтовки» можно будет добраться на бесплатном автобусе

СЕГОДНЯ 06:53 2019-12-23T06:53:29+03:00

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С 26 по 29 декабря 2019 года в столице Удмуртии пройдет традиционная «Ижевская винтовка». Все желающие смогут добраться до места проведения - РССК им. Демидова А.М, на бесплатном автобусе.

26 декабря

10:00 – Северный микрорайон - РССК

10:30 – Северный микрорайон - РССК

13:30 – Северный микрорайон – РССК

13:00 – РССК – Малахит

15:30 – РССК – Малахит

28 декабря

09:00– Северный микрорайон – РССК

10:00– Северный микрорайон – РССК

10:30– Северный микрорайон – РССК

11:30– Северный микрорайон – РССК

12:30– Северный микрорайон – РССК

13:00– Северный микрорайон – РССК

13:30– Северный микрорайон – РССК

14:30– Северный микрорайон – РССК

15:30– Северный микрорайон – РССК

16:00– Северный микрорайон – РССК

16.30– Северный микрорайон – РССК

16:45– Северный микрорайон – РССК, 2 автобуса

17:15– Северный микрорайон – РССК, 2 автобуса

18:15– Северный микрорайон – РССК

19:15– Северный микрорайон – РССК

11:00-17:00 – РССК – Малахит. Интервал движения 1 час.

17:45 – РССК – Малахит

18:45 – РССК – Малахит

19:45 – РССК – Малахит

22:00 – РССК – Малахит, 4 автобуса

29 декабря

09:00 – Северный микрорайон – РССК

10:00 – Северный микрорайон – РССК

10:30 – 16:30 – Северный микрорайон – РССК. Интервал движения 1 час

11:00-17:00 – РССК – Малахит. Интервал движения 1 час.

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ИСТОЧНИК KP.RU