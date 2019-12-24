2019-12-24T06:27:17+03:00
Общество

Филиал Дома детского творчества Первомайского района отремонтировали в Ижевске

Работы прошли в рамках программы «Инициативное бюджетирование»
Мария ХАФИЗОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба городской администрацииФото: пресс-служба городской администрации
Изменить размер текста:

В Ижевске после ремонта открылся Дома детского творчества Первомайского района. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Работы прошли в рамках программы «Инициативное бюджетирование». На реализацию проекта из бюджета республики была выделена субсидия в размере 1 млн руб., 150 000 рублей профинансировал городской бюджет. Также 150 000 рублей дал спонсор, а еще столько же собрали жители микрорайона (на закупку стройматериалов).

Всего на эти средства были отремонтированы система отопления, электроснабжения, заменены полы и светильники, выровнены и покрашены стены. Еще один спонсор приобрел линолеум для спортивного и хореографического залов. Собственными силами учреждения были отремонтированы помещения и учебные кабинеты, закуплена новая учебная мебель и техника для проведения занятий с детьми.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

В Удмуртии открыли региональный центр по лыжным гонкам им. Максима Вылегжанина

Самый длинный «Мишкин каток» открылся в Ижевске

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кремлевскую ёлку в Москву отправятся 44 школьника из Удмуртии
Почти половина населения Удмуртии привились против гриппа перед началом эпидсезона
Новая спортплощадка появится на территории школы № 81 в Ижевске
Двое жителей Воронежской области сбывали наркотики на территории Удмуртии
Филиал Дома детского творчества Первомайского района отремонтировали в Ижевске
В Удмуртии открыли региональный центр по лыжным гонкам им. Максима Вылегжанина
Крыса Лариса предсказала строительство аквапарка в Ижевске в 2020 году
По факту происшествия на реке Кама с двумя рыбаками в Удмуртии проводится доследственная проверка
Уголовное дело в отношении «разбойников-рецидивистов» направлено в суд Удмуртии
Дорожные службы Ижевска в ночь с 23 на 24 декабря будут работать в усиленном режиме
Руководитель организации задолжал НДС на общую сумму более 80 млн рублей
Tele2 представила социальный отчет за 2017-2018 годы
В ДТП на трассе Удмуртии погиб человек
За прошедшие выходные у жителей Удмуртии было похищено более 1,5 млн рублей
Ижевчанка Диляра Шакирьянова исполнила сольный танец на шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ
На ремонт дорог в 2020 году в Ижевске запланировано более 488 млн рублей
Госавтоинспекция МВД по Удмуртии рекомендует воздержаться от поездок на машине
62-летний мужчина погиб при пожаре в Удмуртии
По факту невыплаты зарплаты в Удмуртии возбудили 34 уголовных дела
«Бренды Удмуртии»: что производят в нашей республике?
Частный детский сад в Ижевске закрыли из-за кишечной инфекции
Кардиолог дал рекомендации ижевчанам, что приготовить на новогодний стол
Самый длинный «Мишкин каток» открылся в Ижевске
23 декабря местами в Удмуртии ожидается ледяной дождь