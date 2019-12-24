Филиал Дома детского творчества Первомайского района отремонтировали в Ижевске

СЕГОДНЯ 06:27 2019-12-24T06:27:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ижевске после ремонта открылся Дома детского творчества Первомайского района. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Работы прошли в рамках программы «Инициативное бюджетирование». На реализацию проекта из бюджета республики была выделена субсидия в размере 1 млн руб., 150 000 рублей профинансировал городской бюджет. Также 150 000 рублей дал спонсор, а еще столько же собрали жители микрорайона (на закупку стройматериалов).

Всего на эти средства были отремонтированы система отопления, электроснабжения, заменены полы и светильники, выровнены и покрашены стены. Еще один спонсор приобрел линолеум для спортивного и хореографического залов. Собственными силами учреждения были отремонтированы помещения и учебные кабинеты, закуплена новая учебная мебель и техника для проведения занятий с детьми.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

В Удмуртии открыли региональный центр по лыжным гонкам им. Максима Вылегжанина

Самый длинный «Мишкин каток» открылся в Ижевске

ИСТОЧНИК KP.RU