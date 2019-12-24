Три долгостроя в Удмуртии сдадут в 2020 году

СЕГОДНЯ 11:04 2019-12-24T11:04:03+03:00

После введения в эксплуатацию домов 438 дольщиков будут восстановлены в правах

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В Удмуртии в 2020 году планируют сдать три крупных долгостроя. Об этом сообщил председатель правительства республики Ярослав Семенов в соцсетях.

- На сегодняшний день в Ижевске и Завьяловском районе три крупных объекта, где мы пошли по такому пути. По всем этим домам срок сдачи - 2020 год. После введения в эксплуатацию объектов 438 дольщиков будут, наконец, восстановлены в своих правах. В ЖК «Родниковый край» активно идет стройка: один из домов уже под крышей, у остальных выкладываются стены. 30 июня объект должен быть сдан с чистовой отделкой квартир. После чего их будут принимать их владельцы, - написал Ярослав Владимирович.

Также он рассказал, как дела обстоят с долгостроем на улице Петрова, 49.

- Нужно дождаться результатов исследований плотности грунта. Параллельно готовится проект реконструкции дома. Мы говорим о реконструкции, потому что здесь тоже придется демонтировать три этажа. В начале 2020 года будет выбран генподрядчик и работы продолжатся, - сообщил председатель правительства.

По словам Ярослава Семенова, в ЖК «Радужный» по улице Нижней новый застройщик вышел на площадку 11 ноября. Работы идут по графику.

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ИСТОЧНИК KP.RU