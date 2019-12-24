2019-12-24T15:39:07+03:00
Общество

Сотрудники Госавтоинспеции Ижевска осуществили мечту 3-летнего мальчика

Мама мальчика записала для сотрудников видеообращение
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба УМВД России по ИжевскуФото: пресс-служба УМВД России по Ижевску
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Сотрудники Госавтоинспекции Ижевске осуществили мечту трехлетнего Никиты. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Несколько дней назад мама мальчика записала видеообращение, она рассказала, что ее сыну очень нравится работа сотрудников полиции, их автомобили. Ижевчанка попросила полицейских записать новогоднее поздравление для сына и рассказать немного о своей деятельности. Но сотрудники пошли дальше. Они пригласили мальчика и его родителей на встречу, - сообщает пресс-служба.

Фото: пресс-служба УМВД России по Ижевску

Фото: пресс-служба УМВД России по Ижевску

Для мальчика эта встреча стала сюрпризом. Сотрудники остановили машину, в которой ехал Никита с папой. Мальчика уже ждал Дед Мороз, который поздравил его с наступающим праздником и подарил раскраски по безопасности дорожного движения и фликеры, которые сделают его заметнее в темное время суток.

После этого инспекторы дорожно-патрульной службы полиции показали Никите, как осуществляется проверка документов у водителей, а также продемонстрировали оснащение патрульного автомобиля. Показали и рассказали, как работают сирены и проблесковые маячки. Также мальчик узнал и о средствах индивидуальной защиты – бронежилете и каске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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