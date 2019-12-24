В ночь с 24 на 25 декабря в Удмуртии ожидается ледяной дождь

СЕГОДНЯ 14:47 2019-12-24T15:37:04+03:00

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В Удмуртии в ночь с 24 на 25 декабря ожидается ледяной дождь. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского гидрометцентра.

- В среду, 25 декабря, днём температура воздуха в Удмуртии составит 0..-5 градусов. Пройдет небольшой мокрый снег, а ветер ослабнет. На дорогах гололед. В ночь на четверг, 26 декабря, в южных и центральных районах республики температура воздуха опустится до -12..-17 градусов. В северных районах температура воздуха будет выше, около -9..-11 градусов. Еще одна холодная ночь ожидается с четверга на пятницу, до -11..-16 градусов, - сообщает пресс-служба.

К выходным температура вновь вырастет, ночью ожидается до -6 градусов, днем -2…-7 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU