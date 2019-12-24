2019-12-24T17:52:45+03:00
Общество

Монтаж туалетных кабин начался на Центральной площади Ижевска

Установку планируют завершить 30 декабря
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба ИжевскаФото: пресс-служба Ижевска
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В Ижевске на Центральной площади начался монтаж туалетных кабин. Об этом сообщает пресс-служба города.

- Туалеты будут расположены на территории Северного сквера, вдоль ул. Наговицына. В настоящее время установлен модульный комплекс «комната матери и ребенка» с туалетной комнатой и туалет для маломобильных граждан. До 30 декабря подрядная организация установит два больших 6-метровых модуля - женский и мужской туалеты. Все объекты будут подключены к системам водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, - сообщает пресс-служба.

Туалетные комнаты будут работать 27 декабря с 17:00 до 22:00, все остальные дни - с 10:00 до 22:00. В ночь с 31 декабря на 1 января – до 04:00.

После новогодних каникул туалеты будут работать ежедневно с 10:00 до 22:00.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- В инфекционной больнице Ижевска пациенты в палате соседствуют с мышами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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