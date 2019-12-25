16-летняя жительница Удмуртии обвиняется в нападении на бабушку

СЕГОДНЯ 11:04 2019-12-25T12:12:29+03:00

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В Удмуртии расследуется уголовное дело в отношении 16-летней жительницы Можги, которая с ножом напала на бабушку. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- По данным следствия, девушка ранее не раз привлекалась к административной ответственности за совершение различных противоправных действий. 22 декабря она пришла к бабушке, чтобы попросить деньги. Девушка в грубой форме потребовала денег, но получила отказ. После этого она взяла нож и ударила бабушку в руку, - сообщает пресс-служба.

Спасаясь от внучки, женщина выбежала на улицу, в это время злоумышленница похитила телефон и скрылась с места преступления. Полицейские установили местонахождение девушки и задержали ее.

В рамках расследования уголовного дела допрошены потерпевшая и свидетели, проведена проверка показаний. Готовятся материалы для обращения в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении девушки в виде заключения под стражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU