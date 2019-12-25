Мужчина в Ижевске выпал из окна на козырек дома

СЕГОДНЯ 10:43 2019-12-25T10:43:59+03:00

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В Ижевске около 03:00 спасателям сообщили о лежащем на козырьке дома мужчине. Об этом сообщает пресс-служба МБУ поисково-спасательной службы города.

- На козырьке дома по улице Ленина, 5 обнаружен 58-летний мужчина. Спасатели совместно с пожарными спустили пострадавшего на землю и передали скорой помощи, - сообщает пресс-служба.

Фото: пресс-служба поисково-спасательной службы Ижевска

Со слов медработников, мужчина получил телесные повреждения – перелом голени, черепно-мозговую травму и травмы живота. Его отвезли в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU