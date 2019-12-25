2019-12-25T10:43:59+03:00
Общество

Мужчина в Ижевске выпал из окна на козырек дома

Он получил телесные травмы
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба поисково-спасательной службы ИжевскаФото: пресс-служба поисково-спасательной службы Ижевска
Изменить размер текста:

В Ижевске около 03:00 спасателям сообщили о лежащем на козырьке дома мужчине. Об этом сообщает пресс-служба МБУ поисково-спасательной службы города.

- На козырьке дома по улице Ленина, 5 обнаружен 58-летний мужчина. Спасатели совместно с пожарными спустили пострадавшего на землю и передали скорой помощи, - сообщает пресс-служба.

Фото: пресс-служба поисково-спасательной службы Ижевска

Фото: пресс-служба поисково-спасательной службы Ижевска

Со слов медработников, мужчина получил телесные повреждения – перелом голени, черепно-мозговую травму и травмы живота. Его отвезли в больницу.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Для всех, кто долго спит и не видел потрясающий рассвет, собрали топ-8 фотографий из соцсетей.

- В МВД по Удмуртии рассказали, сколько полицейских будет охранять общественный порядок в новогодние праздники.

- "Ижсталь" уступила команде из Ташкента.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Ижевске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
16-летняя жительница Удмуртии обвиняется в нападении на бабушку
Мужчина в Ижевске выпал из окна на козырек дома
Бэби-бумеры бьют рекорды по темпу роста интернет-трафика в сети Tele2
Чудеса под Новый год: ижевчане могут бесплатно отправить родным открытку из офиса Сбербанка
Более 2000 сотрудников полиции Удмуртии будут охранять общественный порядок в новогодние праздники
ХК «Ижсталь» уступила команде из Ташкента «Хумо»
Дед Мороз подарил сноуборд белым медведям в Ижевске
Пригородные поезда до Игры начнут курсировать из Ижевска
Жителя Ижевска подозревают в краже телефона в больнице
Власти Ижевска расторгли контракт на строительство площадки для собак
Монтаж туалетных кабин начался на Центральной площади Ижевска
Молодой человек из Удмуртии осужден за долги по алиментам
В одном из банков Ижевска обнаружена поддельная купюра достоинством 5 тысяч рублей
Сотрудники Госавтоинспеции Ижевска осуществили мечту 3-летнего мальчика
В ночь с 24 на 25 декабря в Удмуртии ожидается ледяной дождь
Кубок СССР по хоккею на валенках среди национально-культурных объединений пройдет в Ижевске
11-летний ребенок получил травмы в ДТП в Ижевске
«Комсомолка» расскажет о брендах Удмуртии
И.о. министра здравоохранения Удмуртии рассказал о судьбе горбольницы №2
Три долгостроя в Удмуртии сдадут в 2020 году
Убийство, совершенное 21 год назад в Удмуртии, раскрыли
На Кремлевскую ёлку в Москву отправятся 44 школьника из Удмуртии
Почти половина населения Удмуртии привились против гриппа перед началом эпидсезона
Новая спортплощадка появится на территории школы № 81 в Ижевске
Двое жителей Воронежской области сбывали наркотики на территории Удмуртии