Мужчина в Ижевске выпал из окна на козырек дома
В Ижевске около 03:00 спасателям сообщили о лежащем на козырьке дома мужчине. Об этом сообщает пресс-служба МБУ поисково-спасательной службы города.
- На козырьке дома по улице Ленина, 5 обнаружен 58-летний мужчина. Спасатели совместно с пожарными спустили пострадавшего на землю и передали скорой помощи, - сообщает пресс-служба.
Фото: пресс-служба поисково-спасательной службы Ижевска
Со слов медработников, мужчина получил телесные повреждения – перелом голени, черепно-мозговую травму и травмы живота. Его отвезли в больницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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