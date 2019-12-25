За 2019 год в Удмуртии разыскивали 447 человек
В Удмуртии в 2019 году разыскивали 447 человек, из которых нашли только 162. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
При этом количество пропавших без вести по сравнению с 2018 годом снизилось на 7,8%. На данный момент поиски продолжаются – 285 человек считаются без вести пропавшими.
Прокуратура напоминает, что эффективность розыска лиц указанной категории во многом зависит от своевременного обращения граждан с соответствующими заявлениями в правоохранительные органы.
Сообщение о безвестном исчезновении лица подлежит приему, регистрации и разрешению в установленном законом порядке независимо от давности и места его исчезновения, наличия или отсутствия сведений о месте постоянного или временного проживания или пребывания, полных анкетных данных и фотографии без вести пропавшего лица, сведений об имевших ранее случаях его исчезновения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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