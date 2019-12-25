Мошенники-врачи: у пенсионерки из Ижевска похитили 160 тысяч рублей под предлогом лечения

СЕГОДНЯ 14:14 2019-12-25T14:14:35+03:00

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В Ижевске у 68-летней пенсионерки лже-врачи похитили 160 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Женщине позвонила неизвестная, представилась медсестрой одной из республиканских больниц и сообщила, что по результатам анализов, которые женщина сдавала у нее серьезное заболевание. После мошенница попросила позвонить главврачу, который сообщил, что заболевание можно вылечить, но лечение платное и лекарство есть только в нескольких регионах страны. Далее он дал номер врача из Санкт-Петербурга. Якобы уговорив его вылечить пенсионерку, мужчина сказал, что лекарства стоят 160 тысяч рублей, после оплаты которые доставят в Ижевск, - сообщает пресс-служба.

Женщина перевела деньги и после этого набрала номер телефона в интернете, там она узнала, что ее обманули.

На данный момент возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU