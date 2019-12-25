Мошенники-врачи: у пенсионерки из Ижевска похитили 160 тысяч рублей под предлогом лечения
В Ижевске у 68-летней пенсионерки лже-врачи похитили 160 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.
- Женщине позвонила неизвестная, представилась медсестрой одной из республиканских больниц и сообщила, что по результатам анализов, которые женщина сдавала у нее серьезное заболевание. После мошенница попросила позвонить главврачу, который сообщил, что заболевание можно вылечить, но лечение платное и лекарство есть только в нескольких регионах страны. Далее он дал номер врача из Санкт-Петербурга. Якобы уговорив его вылечить пенсионерку, мужчина сказал, что лекарства стоят 160 тысяч рублей, после оплаты которые доставят в Ижевск, - сообщает пресс-служба.
Женщина перевела деньги и после этого набрала номер телефона в интернете, там она узнала, что ее обманули.
На данный момент возбуждено уголовное дело.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Самый известный дворник-художник Семен Бухарин оригинально поздравил спасателей с профессиональным праздником.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»