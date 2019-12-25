2019-12-25T13:16:43+03:00
Общество

Дворник-художник из Ижевска поздравил с профессиональным праздником спасателей

Он нарисовал очередной шедевр на снегу
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по УдмуртииФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии
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Дворник-художник из Ижевска Семен Бухарин поздравил с профессиональным праздником спасателей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

- Я сам работал в пожарных частях Ижевска №18,3,19 и 8. Представляете, мне было 36 лет, когда пришел в пожарную охрану! И мог дать фору молодым сотрудникам, - цитирует пресс-служба Семена Бухарина.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии

В честь Дня спасателя России, который отмечается 27 декабря, Семен Бухарин нарисовал очередной шедевр на снегу.

- Хочется пожелать всем молодым сотрудникам пожарной охраны - дерзайте и учитесь! Если вы все знаете - будете свободными людьми. Знание - это свобода. Не стесняйтесь, задавайте вопросы, переспрашивайте по десять раз, если не понимаете. Нечего тут стесняться. Вы молодые, а значит - только вперед, - сказал напутственные слова Семен Бухарин.

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- Снег уже лег, а это значит, что снова появятся шедевральные картины метлой от ижевского дворника-художника Семена Бухарина. Кстати, первая картина уже есть.

- Дворник-художник Семен Бухарин нарисовал новый шедевр.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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