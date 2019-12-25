На улице Пушкинской в Ижевске появилась новая иллюминация

СЕГОДНЯ 16:21 2019-12-25T17:13:15+03:00

Старую иллюминацию отремонтируют и украсят ею другие улицы города

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В Ижевске на улице Пушкинская появилась новая иллюминация. По данным «Горсвета», для ее украшения закупили 12 световых подвесов и 99 световых консолей. Об этом сообщает пресс-служба города.

- Мы заменили конструкции по всей ул. Пушкинской (от пер. Северного до Карла Либкнехта), - рассказал руководитель «Горсвета» Константин Федоров. Заменить конструкции решили из-за износа: некоторые элементы уже не горели совсем. Закупили новую иллюминацию. Чтобы она гармонично вписалась в стиль новогоднего оформления города, было решено подключить к работе «Центр развития дизайна, городской среды».

Иллюминацию меняли в основном ночью. При этом старую обещают отремонтировать и украсить ею другие улицы города.

В этом году помимо Пушкинской украсили также улицы Кирова, Горького и Советскую, Наговицына, Лихвинцева, переулок Северный. Напомним, что 27 декабря на Центральной площади города откроют ледовый городок и зажгут огни на новой 20-метровой елке. Для ее украшения изготовлена специальная иллюминация в стилистике удмуртских узоров - 140-метровая гирлянда, 6 типов светящихся элементов (всего 54 шт.), шары и звезды в количестве 130 штук.

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ИСТОЧНИК KP.RU