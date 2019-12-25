Житель Удмуртии незаконно сбывал холодное оружие
В Удмуртии сотрудники уголовного розыска выявили факт незаконного сбыта холодного оружия 41-летним безработным мужчиной. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
- Установлено, что оружие «нунчаки» он сделал самостоятельно несколько лет назад. А в ноябре 2019 года сбыл их своему знакомому. Согласно проведенной экспертизе, нунчаки относятся к холодному оружию ударно-раздробляющего действия, - сообщает пресс-служба.
На данный момент возбуждено уголовное дело, теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
МВД по Удмуртии напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся у них оружие, освобождаются от уголовной ответственности, предусмотренной за незаконное хранение оружия.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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