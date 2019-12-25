2019-12-25T17:34:56+03:00
Происшествия

Житель Удмуртии незаконно сбывал холодное оружие

Мужчина сделал «нунчаки» самостоятельно
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба МВД по УдмуртииФото: пресс-служба МВД по Удмуртии
Изменить размер текста:

В Удмуртии сотрудники уголовного розыска выявили факт незаконного сбыта холодного оружия 41-летним безработным мужчиной. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Установлено, что оружие «нунчаки» он сделал самостоятельно несколько лет назад. А в ноябре 2019 года сбыл их своему знакомому. Согласно проведенной экспертизе, нунчаки относятся к холодному оружию ударно-раздробляющего действия, - сообщает пресс-служба.

На данный момент возбуждено уголовное дело, теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

МВД по Удмуртии напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся у них оружие, освобождаются от уголовной ответственности, предусмотренной за незаконное хранение оружия.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Узнали, как будет ходить общественный транспорт в новогодние праздники.

- Ремонт пешеходного моста через речку Подборенка в Ижевске продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Удмуртии незаконно сбывал холодное оружие
Как будет ходить общественный транспорт в Новогодние праздники?
Ремонт пешеходного моста через речку Подборенка в Ижевске продолжается
На улице Пушкинской в Ижевске появилась новая иллюминация
Полицейский Дед Мороз и Снегурочка поздравили школьников Октябрьского района Ижевска с наступающим Новым годом
Пять человек получили травмы в ДТП под Ижевском
Мошенники-врачи: у пенсионерки из Ижевска похитили 160 тысяч рублей под предлогом лечения
Дворник-художник из Ижевска поздравил с профессиональным праздником спасателей
Две легковушки столкнулись в Ижевске
За 2019 год в Удмуртии разыскивали 447 человек
16-летняя жительница Удмуртии обвиняется в нападении на бабушку
Мужчина в Ижевске выпал из окна на козырек дома
Бэби-бумеры бьют рекорды по темпу роста интернет-трафика в сети Tele2
Чудеса под Новый год: ижевчане могут бесплатно отправить родным открытку из офиса Сбербанка
Более 2000 сотрудников полиции Удмуртии будут охранять общественный порядок в новогодние праздники