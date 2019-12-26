Осужденному за убийство знакомого в Удмуртии увеличили срок лишения свободы

СЕГОДНЯ 07:17 2019-12-26T07:17:59+03:00

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В Удмуртии по требованию прокурора осужденному за убийство знакомого увеличили срок лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- Установлено, что мужчина в ходе ссоры с потерпевшим несколько раз ударил его ножом по разным частям тела, в том числе в шею, повредив яремную вену. В результате потерпевший скончался. При этом злоумышленник тем же ножом нанес несколько ударов другому потерпевшему, явившемуся очевидцем преступления и пытавшемуся прекратить противоправные действия, - сообщает ведомство.

Суд назначил мужчине наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Прокурор, не согласившись, обжаловал приговор.

В итоге судебная коллегия по уголовным делам согласилась с доводами прокурора. Наказание усилено до 10 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU