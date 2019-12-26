В Ижевске выросло количество заболевших корью?

СЕГОДНЯ 06:57 2019-12-26T06:57:45+03:00

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Очереди в больницах, поиски вакцин от кори – снова вспышка заболевания в Ижевске? «Комсомолка» выяснила у специалистов.

- 13 случаев в этом году, в 2018 году – семь. Всего было семь завозных случаев - от туристов и рабочих из Грузии, Вьетнама, Узбекистана, Азербайджана, Турции и Москвы. Непривитые – это все взрослые, один ребенок из Азербайджана. В рамках подчищающей иммунизации у нас привито 6643 чел. Сейчас можно поставить прививку, вакцина есть, кроме того, идет плановая вакцинация взрослых, - рассказала главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Удмуртии Ирина Корюкова.

По информации Минздрава Удмуртии, в республике в 2019 году успешно проведена плановая иммунизация, подчищающая и иммунизация в очаге. Для этих целей вакцина поступила из федерального бюджета в объеме более чем 20 тысяч доз и приобретена за счет средств республики в объеме – 11 тысяч доз. В плановом порядке привито 20 тысяч взрослых, 36 тысяч детей. В очагах охвачено более 4 тысяч взрослых и детей.

Всего на начало 2020 года в наличии 8 200 доз вакцины против кори приобретенной за счет средств республиканского бюджета и 7 000 доз поступивших за счет средств федерального бюджета.

- Если человек не уверен в своей прививки, можно просто провести исследование крови на наличие иммунитета, многие лаборатории этим занимаются, - заключила Ирина Корюкова.

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ИСТОЧНИК KP.RU