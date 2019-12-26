В одном из домов в Удмуртии не было газа четыре месяца из-за принципиальной женщины
В Удмуртии (Глазов) в одном из домов не было газа четыре месяца. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по республике.
- При проведении проверки работники газовой службы не смогли попасть в одну из квартир. В целях безопасности был отключен весь стояк четырехэтажного дома от газа. Одна из жительниц принципиально не открывала дверь газовикам и представителям УК, - сообщает пресс-служба.
По решению суда она обязана была предоставить доступ в квартиру. В рамках возбужденного исполнительного производства судебный пристав направил запросы и узнал, что должница работает кондуктором. На конечной остановке маршрута судебные приставы встретили гражданку, вручили ей требование об исполнении решения суда. Должница в установленные законом сроки действий по обеспечению доступа в квартиру работников газовой службы не предприняла.
На следующий день судебные приставы вновь выехали на работу к должнице. Во время пересменки женщину доставили её домой, разъяснив, что в случае отказа открыть дверь, он будет вскрыта принудительно. Только после всех принятых мер, женщина обеспечила доступ в квартиру работникам газовой службы, они установили заглушку, а в остальных квартирах стояка появился газ.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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