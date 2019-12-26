«Мир не без добрых людей»: в зоопарк Ижевска привезли спасенного журавля
В зоопарке Ижевска снова пополнение, на этот раз спасенный журавль. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
- 20 декабря в Зоопарк завезли нового обитателя – серого журавля с непростой судьбой. Месяцем ранее птицу приютил охотник, местный житель Увинского района. Он забрал журавля себе в теплый сарай, кормил его и пытался найти «спасенышу» новый дом. Как позже выяснилось, у молодой птицы, рожденной в этом году, оказались проблемы с крыльями. При осмотре ветеринары выявили старые переломы, полученные по неясным пока причинам. Вердикт врачей – журавль уже никогда не сможет летать, - говорится в сообщении.
Сейчас птица восстанавливается в зоопарке, а сотрудники уверяют, что она становится одобрительнее к людям, уже совсем скоро страх должен пройти.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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