В Ижевске пройдет первый новогодний шеринг-фестиваль «ВСЕ ВМЕСТЕ»

СЕГОДНЯ 14:44 2019-12-26T15:51:58+03:00

Независимое культурное пространство ЦСДР в Летнем саду имени М. Горького приглашает горожан отметить годовщину своего новоселья и Новый год

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29 декабря культурное пространство Центр современной драматургии и режиссуры, который находится в Летнем саду им. Горького на ул. Милиционная, 4, приглашает на новогодний шеринг-фестиваль «ВСЕ ВМЕСТЕ» с 10 утра до 10 вечера.

Пять часов шеринга на сцене театра с большим обменом игрушками, книгами и одеждой. Впервые в Ижевск приедет аукцион искусства: в течение двух часов можно приобрести работы художников со всей России.

Маркет с подарками handmade* от сладостей до украшений, мастер-классами, играми для детей и взрослых, а также авторскими лакомствами и кофе в новом театральном буфете. Вечерний концерт (18+) с песнями из спектаклей «Хлебзавод», «КАФКА-style*», «НЬЮ ЭЙДЖ», читкой стихов под биты и не только.

Свое пространство команда ЦСДР обрела ровно год назад. Силами резидентов театра и неравнодушных горожан складское помещение превратилось в культурный центр, в котором проходят лекции, концерты, фестивали, выставки и кинопоказы. Все вырученные с фестиваля средства будут направлены на развитие площадки и культуры Ижевска.

Кстати, пространство к фестивалю украсили дети Ижевска. За три дня открытой мастерской сделали из картона и цветного скотча ширму-фотозону, стенды для маркета, кофейные столики и столики-бистро, полки для книг, украшения с отсылкой ко льду Ижевского пруда и даже превратили скучный коридор в арт-объект.

Полная афиша фестиваля, закулисье подготовки и розыгрыш пригласительных билетов на предстоящий сезон в группах «ВСЕ ВМЕСТЕ» Вконтакте, Фейсбуке, Инстаграме

Прямая ссылка на программу

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*хэндмэйд, стиль

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ИСТОЧНИК KP.RU