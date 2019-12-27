2019-12-27T10:54:24+03:00
Общество

В Ижевске открылся самый большой бесплатный каток!

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22 декабря в день открытия «Мишкиного катка» парк им. Кирова посетило более 10 000 человек!

Было разыграно более 300 призов!

На официальном открытии катка выступили глава города Ижевска Олег Бекмеметьев, директор Ижкомбанка Андрей Пономарев, директор «Парков Ижевска» Сергей Буторин.

Глава города отметил: «Этот каток - действительно подарок для горожан и пример того, насколько бизнес может быть социально ответственным. Здесь нет ни одного рубля из бюджета. Это все вложения компаний «КОМОС ГРУПП» и «Ижкомбанк».

«Нам всегда приятно делать подарки. А Новый год – это особенное время, когда делать добро просто необходимо, ведь не только дети верят в чудеса. Мы совместно с «КОМОС ГРУПП» уже второй год подряд дарим каток в парке им. Кирова жителям нашего родного города», - прокомментировал Андрей Пономарев.

22 декабря в Ижевске открылся самый большой бесплатный каток!.

Затем все выступавшие сами встали на коньки и испытали новый лед!

На открытии катка выступили юная фигуристка Таисия Воробьева и воспитанники ХК «Ижсталь». На празднике никому не пришлось скучать: были игры с аниматорами, конкурсы и розыгрыш призов от спонсоров! Состоялась караоке-битва, танцевальный батл, а в конце праздника гости устроили зажигательный флешмоб с Дедом Морозом и Снегурочкой.

АКБ «Ижкомбанк» (ПАО).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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