Госсовет Удмуртии запретил продажу «снюса» несовершеннолетним

СЕГОДНЯ 09:41 2019-12-27T11:24:58+03:00

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В Удмуртии на сессии 27 декабря, в пятницу, депутаты запретили продажу «снюса» несовершеннолетним. Закон вступит в силу через 10 дней.

Ранее в республике уже зарегистрированы случаи потребления «снюсов», которые привели к осложнениям состояния здоровья школьников. За период с октября по декабрь этого года 3 подросткам потребовалось стационарное лечение в детском отделении наркологического диспансера. У всех выявились проблемы, связанные с употреблением бестабачных никотиновых изделий. У одного подростка зафиксировано острое отравление никотином из пэка. Таким образом, принятие законопроектов направлено на сохранение жизни и здоровья детей.

Инициатива позволит ограничить продажу бестабачных изделий с никотином для несовершеннолетних и взрослых в период с 09:00 до 08:00 часов следующего дня.

Закон приняли сразу в двух чтениях - «за» 45 депутатов, «против» 0, воздержался 1. Штрафы для продавцов составят до 5 тысяч рублей, для юрлиц - до 1 миллиона.

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ИСТОЧНИК KP.RU