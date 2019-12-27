2019-12-27T11:24:58+03:00
Общество

Госсовет Удмуртии запретил продажу «снюса» несовершеннолетним

Решение было принято на сессии
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Людмила КуликоваФото: Людмила Куликова
Изменить размер текста:

В Удмуртии на сессии 27 декабря, в пятницу, депутаты запретили продажу «снюса» несовершеннолетним. Закон вступит в силу через 10 дней.

Ранее в республике уже зарегистрированы случаи потребления «снюсов», которые привели к осложнениям состояния здоровья школьников. За период с октября по декабрь этого года 3 подросткам потребовалось стационарное лечение в детском отделении наркологического диспансера. У всех выявились проблемы, связанные с употреблением бестабачных никотиновых изделий. У одного подростка зафиксировано острое отравление никотином из пэка. Таким образом, принятие законопроектов направлено на сохранение жизни и здоровья детей.

Инициатива позволит ограничить продажу бестабачных изделий с никотином для несовершеннолетних и взрослых в период с 09:00 до 08:00 часов следующего дня.

Закон приняли сразу в двух чтениях - «за» 45 депутатов, «против» 0, воздержался 1. Штрафы для продавцов составят до 5 тысяч рублей, для юрлиц - до 1 миллиона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Как влияет на детский организм новое подростковое увлечение – снюс (под видом которого школьникам продают химический никотин), и кто распространяет его среди детей, узнавала «Комсомолка».

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Подземный переход на улице Максима Горького в Ижевске сделают комфортнее
Подросток из Удмуртии подозревается в краже пиротехники почти на 100 тысяч рублей
Подрядчиков на содержание улично-дорожной сети определили в Ижевске
Виртуальная витрина и безбарьерная консультация: в Ижевске открылся digital-салон Tele2
Госсовет Удмуртии запретил продажу «снюса» несовершеннолетним
Новый спортивный парк открыли у школы №81 в Ижевске
В Ижевске открылся самый большой бесплатный каток!
Уроженка Ижевска Елизавета Туктамышева попыталась научить блогеров кататься на коньках
Шесть новых машин вступили в строй для борьбы со снегом
Могила Децла, скончавшегося в Ижевске, сгорела в Москве
Движение по улице Пушкинской ограничат в Ижевске в праздники
Общественники провели в Ижевске рейд по магазинам, где продают «снюсы»
У ижевчанина похитили более 180 тысяч рублей под предлогом выдачи кредита
Цены на бензин и дизельное топливо выросли в Удмуртии
С нового года в Удмуртии к онкологу сможет записывать только терапевт
В коррекционные школы №39 и №79 Ижевска закупят оборудование и мебель
Уголовное дело по факту сексуального насилия в отношении малолетней жительницы Удмуртии направили в суд
В Ижевске пройдет первый новогодний шеринг-фестиваль «ВСЕ ВМЕСТЕ»
Биатлонистка Ульяна Кайшева заняла первое место на «Ижевской винтовке»
Алина Загитова выступила в мюзикле «Спящая красавица. Легенда двух королевств» в Москве
На трассе Удмуртии машина насмерть сбила пешехода
Жители Соцгорода в Ижевске пожаловались на ржавую воду
На улице Максима Горького в Ижевске демонтируют пешеходный переход
Пятеро жителей Удмуртии обвиняются в серии краж
Открытие главной ёлки и ледового городка на Центарльной площади в Ижевске состоится 27 декабря
Уроженка Ижевска принимает участие в международном конкурсе красоты