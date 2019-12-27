18-летний ижевчанин похитил из магазина 39 упаковок сыра

СЕГОДНЯ 14:32 2019-12-27T14:32:21+03:00

При этом он угрожал сотрудникам магазина ножом

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В Ижевске в полицию обратились сотрудники одного из продуктовых магазинов с сообщением о краже 39 упаковок сыра. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Сотрудники рассказали, что молодой человек, набрав несколько десятков упаковок сыра в корзину, попытался выйти из магазина без оплаты. После просьбы отплатить товар, он достал из кармана нож-«бабочку» и, пригрозив сотрудникам расправой, скрылся, - сообщает пресс-служба.

Полицейским передали приметы злоумышленника и примерное направление, куда он сбежал. Неподалеку от магазина был замечен возможный подозреваемый, который, заметив полицейских, выбросил пакет, куда успел переложить похищенное, и попытался скрыться.

Он был задержан сотрудниками ППСП в лесопосадке на ул. Буммашевской. Нож, которым он угрожал сотрудникам магазина, изъят. На данный момент возбуждено уголовное дело, сумма ущерба составила 4700 рублей. Молодой человек находится в изоляторе временного содержания.

За совершенное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU