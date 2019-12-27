30 декабря в Удмуртии ожидается похолодание до -29 градусов
В выходные в Удмуртии придет похолодание, осадков не ожидается. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.
Так, в субботу, 28 декабря, днем температура составит -7…-12 градусов, ночью -11…-16 градусов.
В воскресенье, 29 декабря, днем -15…-10 градусов, ночью похолодает до -16..-21. Самая холодная ночь прогнозируется с 29 на 30 декабря, температура опустится до -22…-29 градусов.
30 декабря, в понедельник, ожидается -15…-20 градусов.
По предварительному прогнозу, 31 декабря пойдет снег и потеплеет до -7 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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