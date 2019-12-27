74 новых школьных автобусов поступили в автопарки Удмуртии

СЕГОДНЯ 17:10 2019-12-27T17:10:52+03:00

Больше всего автобусов получил Завьловский район

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В Удмуртию поступило 74 новых школьных автобусов. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

- Принято решение 37 автобусов закупить в лизинг на 4 года. Средства на эти цели предусмотрены и распределены до 2022-го года. 4 автобуса на сумму 5,33 млн рублей приобретено за счёт средств регионального бюджета, 33 автобуса поступили из федерации, - отметил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Автобусы распределены по муниципалитетам в зависимости от потребности. Больше всех автобусов получил Завьяловский район, школьные автопарки муниципалитета пополнятся сразу на 14 машин.

Можгинский район получит 6 автобусов, Балезинский и Алнашский районы(5 автобусов). Игринский и Каракулинский районы (4 автобуса), Кизнерский, Кезский, Увинский, Глазовский, Дебесский, Воткинский и Сарапульский районы (3 автобуса). Красногорский, Вавожский, Граховский, Малопургинский и Юкаменский районы (2 автобуса). Киясовский, Селтинский, Якшур-Бодьинский, Сюмсинский районы и Ижевск (по 1 автобусу).

На следующий год потребность в школьных автобусах в республике будет порядка 50 автомобилей.

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ИСТОЧНИК KP.RU