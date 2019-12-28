ХК «Ижсталь» обыграла пермскую команду на выезде

СЕГОДНЯ 10:26 2019-12-28T11:53:23+03:00

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27 декабря в Перми состоялась заключительная в этом году игра сталеваров. Противником выступила местная команда «Молот-Прикамье», которая в итоге проиграла «Ижстали».

Сталевары открыли счет только во втором периоде, игроки воспользовались меньшинством соперника и забили две шайбы. На 50-й минуте в ворота соперника залетела третья шайба. Но хозяева льда неожиданно собрались и забили три шайбы сталеварам. Матч продолжился в овертайме, в котором ижевчане забили победный гол.

- Во-первых, хочу поздравить всех болельщиков «Ижстали» и «Молота-Прикамье» с наступающим новым годом. Пожелать, чтобы всё было хорошо. Хороший получился матч. Мы очень рады, что победили. Спасибо ребятам за их труд, самоотдачу. В конце, конечно, смазали, должны были в основное время заканчивать, но соперник заставил ошибиться. Благодарю команду и поздравляю болельщиков «Ижстали» с победой! - сказал главный тренер команды Рамиль Сайфуллин.

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ИСТОЧНИК KP.RU