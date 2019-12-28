Автолюбители Ижевска утроили новогодний флешмоб и выстроили машины в виде ёлки
В Ижевске автолюбители выстроили ёлку из машин. Видео, как символ Нового года выстроился из машин, появилось в сети.
Организатором флешмоба стала одна из автошкол Ижевска. Чтобы выстроить автоёлку на площадку съехалось 54 машины.
- Ну что? Удалось нам создать Новогоднее настроение для Ижевска?, - написали организаторы.
Видео снимали с квадрокоптера.
Напомним, в прошлом году выстроили автоёлку и поздравили с наступающим Новым годом автолюбители из Глазова (подробнее).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Как-то и в Ижевске был такой флэш-моб - автомобилисты выстроили машины в виде снежинки. Видео смотрите по ссылке
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- В Красноярске начался чемпионат России по фигурному катанию. В списке спортсменов Елизавета Туктамышева. Какое промежуточное место она заняла после короткой программы.
Автоелка Ижевск 2020.Автошкола Лидер PRO поздравляет всех с наступающим Новым Годом! Снято с коптера Сергея Реутова.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»