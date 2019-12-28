Автолюбители Ижевска утроили новогодний флешмоб и выстроили машины в виде ёлки

СЕГОДНЯ 09:24 2019-12-28T09:24:21+03:00

Так участники поздравили ижевчан с наступающим праздником

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В Ижевске автолюбители выстроили ёлку из машин. Видео, как символ Нового года выстроился из машин, появилось в сети.

Организатором флешмоба стала одна из автошкол Ижевска. Чтобы выстроить автоёлку на площадку съехалось 54 машины.

- Ну что? Удалось нам создать Новогоднее настроение для Ижевска?, - написали организаторы.

Видео снимали с квадрокоптера.

Напомним, в прошлом году выстроили автоёлку и поздравили с наступающим Новым годом автолюбители из Глазова (подробнее).

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Автоелка Ижевск 2020.Автошкола Лидер PRO поздравляет всех с наступающим Новым Годом! Снято с коптера Сергея Реутова.

ИСТОЧНИК KP.RU