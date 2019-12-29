2019-12-29T09:40:49+03:00
Общество

Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева стала четвертой на Чемпионате России

Девушка уступила спортсменкам из группы Этери Тутберидзе
Анастасия Волкова
Поделиться:
ФОТО: @liza_tuktiкФОТО: @liza_tuktiк
Изменить размер текста:

Уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева заняла четвертое место на Чемпионате России по фигурному катанию, который прошел в Красноярске. Девушка уступила спортсменкам из группы Этери Тутберидзе.

Победу одержала Анна Щербакова, на втором месте оказалась Алена Косторная, а на третьем – Александра Трусова. Лиза же упала с четверного тулупа и ошиблась при выполнении тройного акселя. По итогу, девушка получила от судей 204, 63 балла.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Биатлонистка Ульяна Кайшева одержала победу в спринте на «Ижевской винтовке»

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Спорт в Ижевске и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Почти 400 литров крови сдали жители Удмуртии за декабрь
Материнский капитал проиндексируют в Удмуртии
Установлена причина возгорания на могиле умершего в Ижевске Децла
За 2019 год в Ижевске снесли 10 ларьков
Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева стала четвертой на Чемпионате России
В зоопарке Удмуртии состоялось открытие новогодней ёлки
В подземном переходе на улице Горького в Ижевске начался монтаж новых пандусов
Биатлонистка Ульяна Кайшева одержала победу в спринте на «Ижевской винтовке»
Новый дорожный знак появится на улице Карла Либкнехта в Ижевске
Астролог рассказала, что ждет ижевчан в Новом 2020 году
Олимпийская чемпионка Алина Загитова была на чемпионате России по фигурному катанию
Из-за плохих дорог в 2019 году в Ижевске произошло почти 300 ДТП
С 1 января 2020 года начнут курсировать рельсовые автобусы Ижевск-Балезино-Ижевск
ХК «Ижсталь» обыграла пермскую команду на выезде
Известный общественный деятель Удмуртии Александр Радевич скончался
Автолюбители Ижевска утроили новогодний флешмоб и выстроили машины в виде ёлки