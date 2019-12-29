Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева стала четвертой на Чемпионате России

СЕГОДНЯ 08:34 2019-12-29T09:40:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева заняла четвертое место на Чемпионате России по фигурному катанию, который прошел в Красноярске. Девушка уступила спортсменкам из группы Этери Тутберидзе.

Победу одержала Анна Щербакова, на втором месте оказалась Алена Косторная, а на третьем – Александра Трусова. Лиза же упала с четверного тулупа и ошиблась при выполнении тройного акселя. По итогу, девушка получила от судей 204, 63 балла.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Биатлонистка Ульяна Кайшева одержала победу в спринте на «Ижевской винтовке»

ИСТОЧНИК KP.RU