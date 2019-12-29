Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева стала четвертой на Чемпионате России
Уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева заняла четвертое место на Чемпионате России по фигурному катанию, который прошел в Красноярске. Девушка уступила спортсменкам из группы Этери Тутберидзе.
Победу одержала Анна Щербакова, на втором месте оказалась Алена Косторная, а на третьем – Александра Трусова. Лиза же упала с четверного тулупа и ошиблась при выполнении тройного акселя. По итогу, девушка получила от судей 204, 63 балла.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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