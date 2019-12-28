Биатлонистка Ульяна Кайшева одержала победу в спринте на «Ижевской винтовке»

СЕГОДНЯ 14:25 2019-12-28T14:25:45+03:00

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28 декабря в Ижевске прошли соревнования в рамках Кубка России. В спринтерской гонке победу одержала биатлонистка из Можги Ульяна Кайшева (22.01,7). Об этом сообщает портал sportur.ru.

Второй стала Виктория Сливко. На третью ступень пьедестала почёта поднялась Елизавета Каплина. Все три спортсменки чисто отработали на огневых рубежах.

Ранее Ульяна выиграла в индивидуальной гонке на дистанции 15 км (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU