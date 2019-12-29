За 2019 год в Ижевске снесли 10 ларьков
За 2019 год в Ижевске под контролем судебных приставов было снесено 10 ларьков. Зачастую причина демонтажа – незаконная установка конструкций или продажа алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Удмуртии.
Так, только на минувшей неделе демонтировали навес на улице Пойма. Мужчина самовольно занял земельный участок и начал торговать там фруктами и овощами. А в ларьке на улице Совхозной торговали алкоголем. Собственник отказался исполнять решение суда, поэтому демонтажем занялась подрядная организация.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
В подземном переходе на улице Горького в Ижевске начался монтаж новых пандусов
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»