В подземном переходе на улице Горького в Ижевске начался монтаж новых пандусов

СЕГОДНЯ 16:01 2019-12-28T16:01:18+03:00

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В Ижевске на улице Горького в подземном переходе начался монтаж новых пандусов. Об этом сообщает пресс-служба города.

Ранее на участке убрали надземный переход. А после этого проверили состояние подземного перехода, там выявили некоторые недочеты, которые уже начали устранять (подробнее).

Фото: пресс-служба Ижевска

- Жители правы в том, что пандусы неудобны для спуска и подъема, поэтому сейчас служба благоустройства прорабатывает варианты, как можно сделать их более комфортными прежде всего для проезда детских колясок. На это может уйти до двух недель, - говорил замглавы администрации Ижевска по ЖКХ и строительству Игорь Сальников.

Фото: пресс-служба Ижевска

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ИСТОЧНИК KP.RU