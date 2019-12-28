В подземном переходе на улице Горького в Ижевске начался монтаж новых пандусов
В Ижевске на улице Горького в подземном переходе начался монтаж новых пандусов. Об этом сообщает пресс-служба города.
Ранее на участке убрали надземный переход. А после этого проверили состояние подземного перехода, там выявили некоторые недочеты, которые уже начали устранять (подробнее).
Фото: пресс-служба Ижевска
- Жители правы в том, что пандусы неудобны для спуска и подъема, поэтому сейчас служба благоустройства прорабатывает варианты, как можно сделать их более комфортными прежде всего для проезда детских колясок. На это может уйти до двух недель, - говорил замглавы администрации Ижевска по ЖКХ и строительству Игорь Сальников.
Фото: пресс-служба Ижевска
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ИСТОЧНИК KP.RU
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