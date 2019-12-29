Материнский капитал проиндексируют в Удмуртии
В январе 2020 года в Удмуртии впервые после 2016 проиндексируют материнский капитал. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения пенсионного фонда России.
Размер пособия вырастет на 3,8% и уже с января станет составлять 466,6 тысяч рублей. Напомним, что в прошлом году материнский капитал равнялся 452 тысячам.
Напомним, что программа начала действовать с 2007 года, а закончится – в 2021. Финансовую помощь получают за рождение второго и последующих детей. Средства можно потратить на улучшение жилищных условий, образование детей, пенсию матери, а также на адаптацию и реабилитацию детей-инвалидов.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
За 2019 год в Ижевске снесли 10 ларьков
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»