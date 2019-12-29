2019-12-29T12:20:28+03:00
Общество

Материнский капитал проиндексируют в Удмуртии

Размер пособия вырастет на 3,8%
Анастасия Волкова
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ФОТО: kp.ruФОТО: kp.ru
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В январе 2020 года в Удмуртии впервые после 2016 проиндексируют материнский капитал. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения пенсионного фонда России.

Размер пособия вырастет на 3,8% и уже с января станет составлять 466,6 тысяч рублей. Напомним, что в прошлом году материнский капитал равнялся 452 тысячам.

Напомним, что программа начала действовать с 2007 года, а закончится – в 2021. Финансовую помощь получают за рождение второго и последующих детей. Средства можно потратить на улучшение жилищных условий, образование детей, пенсию матери, а также на адаптацию и реабилитацию детей-инвалидов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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