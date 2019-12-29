Почти 400 литров крови сдали жители Удмуртии за декабрь
Мобильная гематологическая станция провела 10 дней донора
ФОТО: Юлия ПОЛЫХАЛОВА
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В декабре 855 жителей Удмуртии сдали 390 литров крови. Об этом сообщается на официальном сайте регионального минздрава.
Сдать кровь смогло и население отдаленных районов республики: мобильная гематологическая станция провела 10 выездных дней донора. Бригада отправилась в Сарапул, Кизнер, Юкаменское, Малую Пургу и Италмас. Станция также приехала на завод «Купол» и в Ижевский нефтяной научный центр.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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