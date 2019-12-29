В Можгинском районе Удмуртии отремонтировали дорогу
В Можгинском районе Удмуртии завершили реконструкцию дороги Большая Кибья-Туташево, сообщает дорожное предприятие «Ижевское» на официальной странице в одной из соцсетей.
Щебено-песочно-гравийное дорожное полотно длиной 7,137 километров расширили до 10 метров, спрямили и убрали все низменности. Рабочие очистили площадь в 1,15 гектаров от кустарников и деревьев, укрепили и расчистили водоотводные кюветы, а также уложили 21 водопропускную трубу.
В Туташево построили разворотную площадку и установили остановку общественного транспорта.
Благодаря ремонту, расстояние от Большой Кибьи до Туташево сократилось на 120 метров.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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