2019-12-29T14:37:05+03:00
Общество

В Можгинском районе Удмуртии отремонтировали дорогу

Путь от Большой Кибьи до Туташево сократился на 120 метров
Анастасия Волкова
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ФОТО: ДП "Ижевское"ФОТО: ДП "Ижевское"
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В Можгинском районе Удмуртии завершили реконструкцию дороги Большая Кибья-Туташево, сообщает дорожное предприятие «Ижевское» на официальной странице в одной из соцсетей.

Щебено-песочно-гравийное дорожное полотно длиной 7,137 километров расширили до 10 метров, спрямили и убрали все низменности. Рабочие очистили площадь в 1,15 гектаров от кустарников и деревьев, укрепили и расчистили водоотводные кюветы, а также уложили 21 водопропускную трубу.

В Туташево построили разворотную площадку и установили остановку общественного транспорта.

Благодаря ремонту, расстояние от Большой Кибьи до Туташево сократилось на 120 метров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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