Завод в Удмуртии будет наказан за выброс акролеина

СЕГОДНЯ 16:23 2019-12-29T16:23:10+03:00

Выявлено превышение среднесуточного предельно-допустимого коэффициента в 8,9 раз

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Завод «Металлист» в Глазове накажут за выброс акролеина. Сотрудники управления Роспотребнадзора выявили несоответствие санитарному законодательству. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поводом для проверки стали жалобы местных жителей на резкие запахи от выбросов предприятия. Были проведены лабораторные исследования, которые доказали, что завод превышает среднесуточный предельно-допустимого коэффициента акролеина.

Источник выброса уже найден, а материалы проверки переданы в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU